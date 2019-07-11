Бишкек, , 13:25 — REGNUM

В январе — мае 2019 года товарооборот Киргизии с другими государствами-членами Евразийского экономического союза достиг $997 млн (63,6 млрд рублей), что на 4,6% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом национального статистического комитета Чинара Турдубаева.

Наиболее активно республика торговала с Россией и Казахстаном, на долю которых приходится 59,1% и 38,6% от общего объема взаимной торговли со странами-участницами ЕАЭС, соответственно.

При этом экспорт киргизстанской продукции снизился на 24,3%, а импорт — вырос на 16,6%.

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Поставки киргизстанской одежды и одежных принадлежностей уменьшился в 2,8 раза, в том числе в Россию — в 4 раза. Обуви — уменьшился в 2,7 раза, в том числе в Россию — в 36,8 раза. Крепких спиртных напитков — уменьшился в 5,2 раза, в том числе в Казахстан — в 6,8 раза

Также снизился экспорт медных отходов и лома — в 1,9 раза, фруктов сушеных и орехов — в 1,6 раза, хлопкового волокна — на 27%, хлеба и мучных изделий — на 5.

В то же время, увеличился объем импорта в Киргизии нефтепродуктов — на 33,9%, в том числе из Казахстана — в 7,8 раза, России — на 38,3%. Также выросли поставки из стран ЕАЭС удобрений азотных — в 4,1 раза и зерна пшеницы — в 1,7 раза.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии составил $6,7 млрд (более 427,4 млрд рублей по текущему курсу). В том числе со странами-участницами ЕАЭС — $2,3 млрд (более 146,7 млрд рублей).

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой пришлось 66,3% товарооборота республики с государствами-членами Евразийского экономического союза.

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