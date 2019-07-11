Москва, , 13:21 — REGNUM

По итогам июня 2019 года в России было реализовано 13,5 тыс. новых премиальных машин, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. Об этом 11 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом за первое полугодие в стране было продано 72,8 тыс. премиальных автомобилей (+2,7%). В июне в РФ больше всего автомобилей данного сегмента было реализовано немецкой компанией BMW. За отчётный период автолюбители приобрели 3610 таких машин. Этот показатель на 15% выше прошлогоднего уровня.

Вторую строчку в этом рейтинге занимают автомобили компании Mercedes-Benz. В июне их было продано 3475 штук. Здесь мы наблюдаем небольшой рост в 5%. На третьей строчке расположился японский Lexus с результатом 1651 единица. Однако здесь наблюдается падение объема продаж на 18%. Четвёртое и пятое места занимают соответственно премиальные автомобили Audi (1325 ед.) и Volvo (993 ед.).

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