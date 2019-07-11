Москва, , 13:08 — REGNUM

Официальная инфляция в России снижается и радует политиков, но реальная жизнь показывает, что все совсем не так. Июньские расходы граждан РФ оказались рекордными из-за повышения цен, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По данным опроса, в июне показатель увеличился на 0,6%. хотя в мае падал на 1,2%. В годовом сопоставлении рост расходов населения оценивается в 9,9%, что в два раза выше «парадных» данных по индексу потребительских цен.

«Повседневная жизнь обходится российским гражданам всё дороже, несмотря на некоторые сезонные провалы в ценах на ряд продуктов питания. Стоимость услуг планомерно увеличивается, ежедневные расходы становятся выше», — отметила эксперт.

По структуре расходов на продукты, например, видно, что доля трат на них уверенно держится на уровне 53−54%. То есть больше денег, чем раньше, на питание никто не тратит. Значит, дороже становится всё остальное.

«Расстановка сил получается примерно следующая: роста доходов по-прежнему нет, траты плавно растут, расширяется их перечень. Это может быть катализатором для увеличения доли бедных в России, что идет вразрез с планами правительства», — пояснила Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ИХ «Ромир», в июне 2019 года в России цена среднего чека в магазине выросла с майских 553 рублей до 556 рублей. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил 2,4%.

Читайте также: «Главное — позитив»: почему выросла цена среднего чека при походе в магазин