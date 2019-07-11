Москва, 11 июля 2019, 13:08 — REGNUM
Официальная инфляция в России снижается и радует политиков, но реальная жизнь показывает, что все совсем не так. Июньские расходы граждан РФ оказались рекордными из-за повышения цен, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
По данным опроса, в июне показатель увеличился на 0,6%. хотя в мае падал на 1,2%. В годовом сопоставлении рост расходов населения оценивается в 9,9%, что в два раза выше «парадных» данных по индексу потребительских цен.
По структуре расходов на продукты, например, видно, что доля трат на них уверенно держится на уровне 53−54%. То есть больше денег, чем раньше, на питание никто не тратит. Значит, дороже становится всё остальное.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ИХ «Ромир», в июне 2019 года в России цена среднего чека в магазине выросла с майских 553 рублей до 556 рублей. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил 2,4%.
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