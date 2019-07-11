Москва, 11 июля 2019, 12:40 — REGNUM
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен экономическими тенденциями в России. Действительно, небольшой рост в ряде сфер экономики отмечается, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Однако на самом деле, ситуация в экономике далеко не идеальна. Темпы роста у России ниже мировых. Доходы граждан серьезно упали во время валютного кризиса 2014 года. Официальная цифра в реальном выражении — 11%. И с тех пор так и не восстановились.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 10 июля 2019 года на совещании по экономическим вопросам в Москве заявил о положительных тенденциях в развитии экономики, но призвал ускорить темпы роста.
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