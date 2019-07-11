Москва, , 12:40 — REGNUM

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен экономическими тенденциями в России. Действительно, небольшой рост в ряде сфер экономики отмечается, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Так, к достижением можно отнести рост на российском рынке акций, который стал лучшим в первом полугодии 2019 года и разительный рост дивидендных выплат большинства основных российских фишек», — подчеркнул эксперт.

Однако на самом деле, ситуация в экономике далеко не идеальна. Темпы роста у России ниже мировых. Доходы граждан серьезно упали во время валютного кризиса 2014 года. Официальная цифра в реальном выражении — 11%. И с тех пор так и не восстановились.

«ЦБ РФ собирается ускоренно снижать ключевую ставку, чтобы поддержать экономический рост. Ситуация вряд ли серьезно изменится в обозримом будущем.

Рост экономики России упирается в рост производительности труда, а он, соответственно, в инвестиции и инновации, которые ограничены санкциями», — высказал свою точку зрения Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 10 июля 2019 года на совещании по экономическим вопросам в Москве заявил о положительных тенденциях в развитии экономики, но призвал ускорить темпы роста.

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