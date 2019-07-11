Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM

Нижегородский областной суд по итогам рассмотрения жалобы генерального директора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева признал законными обыски, которые проводились в московском офисе компании в мае текущего года. Ранее адвокаты главы компании сочли следственные мероприятия незаконными, поскольку уголовное дело было возбуждено в нарушение порядка, не дождавшись результатов обжалования выводов налоговой инспекции в управлении ФНС по Нижегородской области.

В жалобе адвокаты указали, следствие не учитывало, что ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» относится к числу крупнейших налогоплательщиков региона, поэтому налоговое администрирование компании осуществляет региональная инспекция налоговой службы, отмечает «Коммерсант-Приволжье». Налоговая до настоящего времени продолжает проверку спорного периода отчетности компании, решение по вопросу нарушений закона еще не принято, подтверждения факта налогового преступления нет. К материалам приобщены подтверждение статуса крупнейшего налогоплательщика в Нижегородской области и документы о назначении межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №4 экспертизы договора управления в Гильдии профессиональных экспертов-оценщиков.

Однако суд отклонил апелляционную жалобу в полном объеме. Не исключается, что и это решение суда ПАО «ТНС энерго» будет обжаловать.

Напомним, ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» создано в апреле 2005 года путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Нижновэнерго», управляющая компания общества — ПАО группа компания «ТНС Энерго» (Москва). Уставный капитал — 59,196 млн рублей. На сегодня компания — «крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае стало известно, что ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» подозревается в неуплате налогов на сумму 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Следствие полагает, что неустановленные лица из числа руководителей компании в 2012 году заключили договор о передаче ПАО ГК «ТНС Энерго» полномочий единоличного исполнительного органа, замышляя не платить налоги. Кроме управления нижегородской энергосбытовой компанией, ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий.

Компании являются взаимозависимыми лицами, а договор использовался для получения налоговой выгоды.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородское «ТНС Энерго»: факт недоимки по налогам не установлен