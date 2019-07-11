Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM

В Ростовской области очереди на жильё дожидаются 3 тыс. 749 детей-сирот, из них — 1 тыс. 880 граждан не достигли совершеннолетия и получат квадратные метры в последующие годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 11 июля.

По уточнённым сведениям, 1 тыс. 869 ребят указанной категории достигли совершеннолетия. Для 975 человек средства на приобретение жилья направлены, ведётся строительство. Еще 646 человек получат жильё до конца текущего года. 248 сирот попросили перенести срок обеспечения жильём по различным причинам.

«Сегодня процесс предоставления жилья детям-сиротам вошел в штатный режим, и ребята, достигшие 18 лет, в течение года получают собственные квартиры или дома», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В текущем году на обеспечением жильём сирот выделено свыше 1,2 млрд рублей.

Контроль за выполнением программы возложен на руководителей муниципалитетов. Обращаясь в ходе видеоконференции к главам городов и районов области, чиновник отметил:

«Нужно организовать работу так, чтобы не повторять ошибок прошлых лет. И, если будет повторяться негативный опыт, мы будем считать, что руководители таких муниципалитетов всё понимают, но им просто так удобно работать, а следовательно, и отношение к таким главам будет соответствующее — с принятием жёстких мер».

ИА REGNUM отмечает, что муниципальные чиновники нередко нарушают жилищные права детей-сирот. Так, в июне текущего года суд вынес приговор главному архитектору Мартыновского района Александру Корчиге. Чиновник отделался штрафом в размере 50 тыс. рублей за то, что нарушил права 16 человек указанной категории.

Архитектор выдал разрешение застройщику на проведение работ на земельном участке, не подключённом к электросетям. Поэтому объект до сих пор не достроен, а сироты не получили положенные квадратные метры.

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