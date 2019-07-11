Сиань, Китай, , 12:37 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Blue Signal подписали меморандум о взаимопонимании с представителями китайской компании China Hualu Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось во время корейско-китайского форума, посвященного теме умных городов и прошедшего в городе Сиань (провинция Шэньси).

Согласно данному документу, компании создадут интеллектуальную транспортную систему на основе искусственного интеллекта, способную прогнозировать трафик в Китае и его будущее состояние на основе определенных данных. Кроме того, компании планируют создать совместное предприятие в Китае.

«Данный меморандум о взаимопонимании лишний раз показывает, что наша система на основе ИИ может применяться к различным проектам в сфере умных городов. Мы планируем расширить наш бизнес не только в Китае, но и в Канаде и на Ближнем Востоке», — сообщили представители компании Blue Signal.