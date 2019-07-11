Москва, , 12:29 — REGNUM

Пакет законов, усиливающих ответственность работодателей за отказ сотруднику в смене банка, куда он желает получать зарплату, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Речь идет о так называемом «зарплатном рабстве», при котором работодатель обозначает единственно возможную кредитную организацию, в которой сотрудники могут получать зарплату. Получать зарплату в другом банке при этом запрещается.

Теперь за такие ограничения работодателям грозит штраф. Его сумма для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям надо будет уплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Такие нормы защитят права граждан распоряжаться своими средствами, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня банки предлагают своим «зарплатным» клиентам различные программы — бонусы, пониженную ставки по ипотеке, ‑ и люди должны иметь возможность выбрать для себя наиболее выгодное предложение», — отметил Володин.

Кроме того, закон также увеличивает срок, в течение которого сотрудник вправе уведомить работодателя о том, что он изменил зарплатный банк. Так, сегодня эти действия должны происходить за пять рабочих дней, а закон увеличивает этот период до 15 календарных дней.

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