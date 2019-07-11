Москва, , 12:55 — REGNUM

Дагестан, Алтайский край, Омская и Псковская области могут получить средства из федерального бюджета на софинансирование приобретения медицинских изделий для медучреждений. Проектом распоряжения на эти цели предлагается выделить Минздраву России более 1,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

Вопрос выделения субсидий сегодня, 11 июля, будет рассмотрен на заседании правительства страны под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Всего будут обсуждаться 11 тем, среди которых также финансирование федеральных целевых программ на ближайшие три года и внесение поправок в ряд законопроектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дагестану, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, будет направлено более 260,5 млн рублей на бесплатные лекарства и медицинские изделия льготникам, а также на лечебное питание для детей-инвалидов. В общей сложности субъектам страны из федерального бюджета будет выделено более 31,3 млрд рублей. Наибольший размер субвенций предусмотрен Москве (более 4,5 млрд рублей), а из регионов СКФО — Ставропольскому краю (почти 370 млн рублей).