Пекин, 11 июля 2019, 12:22 — REGNUM
Технология связи пятого поколения 5G поможет открыть целый ряд новых форм бизнеса, существование которых сейчас даже нельзя представить, точно также как технология 4G ускорила развитие мобильных платежей и потокового видео, заявил эксперт на Китайской интернет конференции 2019, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.
По его словам, объединение сетей 5G с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности будет широко использоваться в сферах производства видео, туризма и медицины. Он также отметил, что как минимум, это уже постепенно начинает применяться в сфере медицины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Интернет общества Китая прогнозировали рост китайского рынка искусственного интеллекта до $10,3 млрд уже в 2020 году.
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