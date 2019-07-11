Пекин, , 12:22 — REGNUM

Технология связи пятого поколения 5G поможет открыть целый ряд новых форм бизнеса, существование которых сейчас даже нельзя представить, точно также как технология 4G ускорила развитие мобильных платежей и потокового видео, заявил эксперт на Китайской интернет конференции 2019, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

«Объединение таких подходов как миграция данных в облако и виртуализация с технологией 5G приведет к общим инновациям в сфере сетевых технологий», — заявил сотрудник Китайской академии инженерии и президента Интернет общества Китая У Хэцюань.

По его словам, объединение сетей 5G с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности будет широко использоваться в сферах производства видео, туризма и медицины. Он также отметил, что как минимум, это уже постепенно начинает применяться в сфере медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Интернет общества Китая прогнозировали рост китайского рынка искусственного интеллекта до $10,3 млрд уже в 2020 году.

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