Пекин, , 12:11 — REGNUM

Объем рынка искусственного интеллекта в Китае, как ожидается, достигнет 71 млрд юаней ($10,3 млрд) в 2020 году, сообщили в Интернет обществе Китая, передает 11 июля агентство Синьхуа.

Согласно докладу общества, объем рынка искусственного интеллекта достигнет 50 млрд юаней до конца 2019 года. В 2018 году этот показатель составлял 33,9 млрд юаней, что на 52,8% выше, чем годом ранее, говорится в докладе.

Глобальная доля рынка искусственного интеллекта Китая увеличилась до 12,56% в 2018 году с 9,41% в 2017 году. На конец 2019 года в Китае действовало 3341 предприятие в этой сфере или более чем пятая часть от 15 916 предприятий по всему миру.

Согласно докладу, облачные вычисления, большие данные и интернет вещей в Китае выросли до объема 90,7 млрд юаней, 540,5 млрд и 1,2 трлн юаней соответственно в 2018 году.