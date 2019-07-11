Вена, , 12:04 — REGNUM

Австрийская компания OMV ведет переговоры с «Газпром нефтью» по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Интерес российской стороны заключается в том, что ей нужен технологический партнер, чтобы добывать трудноизвлекаемую нефтьиз участка, обладающего гигантскими нефтяными запасами.

Глава OMV Райнер Зеле подтвердил в интервью РБК, что его компания ведет переговоры с «Газпром нефтью» о новом мегапроекте в Арктике и «чем скорее будет принято решение, тем лучше».

Однако, по его словам, до принятия окончательного решения еще далеко: «Сейчас моя команда должна опуститься на 3500 м в недра и понять, вообще, что там происходит» — отметил Зеле.

Лицензией на Ямбургское месторождение владеет «Газпром», но в апреле 2019 года «Газпром нефть» договорилась с материнской компанией, что будет осваивать ачимовские залежи Ямбургского месторождения самостоятельно. Его запасы составляют 1,3−3,5 млрд., что позволит т нефти, что позволит здесь добывать ежегодно 5−20 млн. т нефти. Для сравнения, сейчас крупнейшее по добыче месторождение, принадлежащее «Газпром нефти» — Южно-Приобское — дает 11,4 млн т нефти в год.

В настоящее время OMV, а также немецкая компания Wintershall Dea уже работают совместно с «Газпромом» на Южно-Русском месторождении в ЯНАО, разрабатывая сеноманскую залежь газа Кроме того, в опытно-промышленной разработке находятся трудноизвлекаемые запасы туронского газа. На Петербургском экономической форуме в июне 2019 года OMV подписала с «Газпромом» соглашение о покупке 24,98% в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири на сумму 1,02 млрд. долларов. Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить до конца 2019 года.

«Газпром нефть» планирует завершить технико-экономическое обоснование Ямбургского проекта до конца 2019 года, еще через год — выбрать схему транспортировки и принять окончательное инвестиционное решение.