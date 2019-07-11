Чанчунь, Китай, , 12:00 — REGNUM

Первый внедорожник китайского автопроизводителя FAW Group модели HS7 C-класса, сошел с конвейера под брендом Hongqi в столице провинции Цзилинь городе Чанчунь на северо-востоке Китая, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Hongqi HS7 оснащен шестицилиндровым трехлитровым двигателем V6 с механическим нагнетателем. Официально модель будет напущена в продажу уже 12 июля на Китайской чанчуньской международной автомобильной выставке.

Новая модель станет уже шестой, выпускаемой под брендом Hongqi, сообщили в компании FAW Group. За первую половину 2019 года было продано более 33 тыс. автомобилей Hongqi, что на 255% выше, чем за тот же период 2018 года.

«Мы выпустим 17 новых моделей под маркой Hongqi к 2025 году, включая внедорожники на новых источниках энергии», — заявил председатель совета директоров FAW Group Сюй Люпин.

Отметим, что первая модель автомобиля под маркой Hongqi, что с китайского языка переводится как «Красное знамя», сошла с конвейера еще в далеком 1958 году.

Данный бренд является одним из культовых китайских производителей седанов, которые используются на парадах и официальных национальных празднованиях. Компания FAW была создана в 1953 году и стала первым китайским автопроизводителем.

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