Чеджу, Южная Корея, , 11:59 — REGNUM

На южнокорейском острове Чеджу увеличат минимальную стоимость проезда на такси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чеджу.

По их словам, стоимость проезда на такси будет увеличена на 100 — 700 вон ($0,085~$0,6). В частности, стоимость проезда на компактных автомобилях (до 2 км) увеличится на 100 вон (~$0,085), до 2300 вон (~$1,96), на среднегабаритных автомобилях — на 500 вон (~$0,43), до 3300 вон (~$2,82), на автомобилях класса минивэн — на 700 вон (~$0,6), до 4500 вон (~$3,84).

Известно, что с 15 июля сумма поездки на компактных автомобилях будет увеличиваться на 100 вон (~$0,085) каждые 168 метров / 40 сек пути, на среднегабаритных автомобилях — каждые 126 метров / 30 сек, а на автомобилях класса минивэнсумма будет увеличиваться на 200 вон (~$0,17) за каждые 150 метров / 36 сек.

Кроме того, дополнительные тарифы будут введены на поездки свыше 20 км. Начиная с 21 км сумма поездки на компактных автомобилях будет увеличиваться на 120 вон (~$0,1) каждые 168 метров, на среднегабаритных автомобилях — на 120 вон (~$0,1) каждые 126 метров.

Известно, что последнее повышение тарифов в городе Чеджу было 6 лет назад.