Москва, 11 июля 2019, 11:55 — REGNUM
Президент России Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, ссылаясь на статданные. Доверять приведенным статданным трудно. Но даже если и так, то экономический рост небольшой, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
Условий для развития среднего класса в стране недостаточно. Более того, к сожалению, предпринимательской инициативе на уровне среднего класса не дают достаточно кредитов и субсидий.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указал на позитивные темпы экономического роста, которые наблюдаются на протяжении 13 кварталов. Так, в январе — мае ВВП вырос на 0,6%, а промышленное производство показало рост на 2,4%, уточнил он.
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