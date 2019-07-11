Москва, , 11:55 — REGNUM

Президент России Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, ссылаясь на статданные. Доверять приведенным статданным трудно. Но даже если и так, то экономический рост небольшой, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Нужно 2−3 года устойчивого роста экономики для снятия социального напряжения. А самое главное, что мешает снять социальное напряжение в стране — это систематическое уничтожение среднего класса», — отметил эксперт.

Условий для развития среднего класса в стране недостаточно. Более того, к сожалению, предпринимательской инициативе на уровне среднего класса не дают достаточно кредитов и субсидий.

«Сейчас, спустя пять лет после Крыма можно сказать, что Россия адаптировалась к сложным реалиям, однако экономического роста и роста благосостояния населения нет.

Не уверен, что это возможно в рамках выбранной модели. Нужны реформы и новые подходы», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указал на позитивные темпы экономического роста, которые наблюдаются на протяжении 13 кварталов. Так, в январе — мае ВВП вырос на 0,6%, а промышленное производство показало рост на 2,4%, уточнил он.

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