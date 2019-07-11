Пекин, , 11:45 — REGNUM

Компания Volkswagen Group China сообщила о небольшом сокращении продаж автомобилей в Китае за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Компания вместе с двумя совместными предприятиями SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen поставила более 1,42 млн автомобилей китайским потребителям за первое полугодие, то несколько меньше 1,48 млн за тот же период в 2018 году.

Продажи внедорожников достигли 325,4 тыс. единиц или 22,8% от всех поставленных компанией автомобилей. По словам генерального директора отделения легковых автомобилей бренда Volkswagen в Китае Штефана Валленштейна, компания намерена запустить пять новых моделей автомобилей и пять версий уже существующих моделей на альтернативных источниках энергии.

Напомним, что Volkswagen является одним из крупнейших автопроизводителей Европы, которому принадлежат 12 автомобильных брендов, включая Audi, Lamborghini и Bentley. Его продукция поставляется в более чем 150 стран и регионов по всему миру.

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