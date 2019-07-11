Альметьевск, Татария, , 11:41 — REGNUM

В Татарии появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «АлмА», которая разместится сразу на территории трёх районов. Распоряжением кабинета министров РТ, подписанным и. о премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным, заменяющим Алексея Песошина на время отпуска, дан старт разработке планировки территории и проекта межевания ОЭЗ, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, проект ОЭЗ был анонсирован весной 2019 года. Предполагается, что она займёт участок площадью 462 га. Он имеет уникальное расположение — он находится на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов. Большая часть надела, а именно 259,3 га, расположено в «нефтяном» Альметьевском районе. В качестве управляющей компании ОЭЗ предлагается созданная на базе ООО «Инновационно-производственного технопарка «Идея-Юго-Восток» УК «Алабуга-2. Нефтехимия». В конце апреля 2019 года министерство экономики республики начало приём заявок от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны «АлмА». Также была сформирована «дорожная карта», все регистрационные вопросы по новой особой зоне планируют решить до конца 2019 года.

«На территории Нижнекамской агломерации будут созданы предприятия по нефтепереработке и нефтехимии, мы прогнозируем годовой объем выпуска резидентами порядка 19 тыс. тонн малеинового ангидрида, 12 тыс. тонн бутадиола, 10 тыс. тонн тетрагидрофурана. Эти данные будут указываться в заявке. Общий объём финансирования на создание инфраструктуры ОЭЗ составит более 55 млрд рублей», — цитировало в апреле 2019 года министра экономики РТ Фарида Абдулганиева издание «События» (проект «Татар-информ»).

«Якорным» резидентом ОЭЗ «АлмА» изначально называли «Татнефть». Это косвенно подтверждается и распоряжением кабинета министров РТ, которое было подписано 6 июля 2019 года.

«В целях создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «АлмА» на территориях Альметьевского, Нижнекамского и Лениногорского муниципальных районов Республики Татарстан принять предложение публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина о подготовке за счёт собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «АлмА», — отмечается в документе.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на министерство экономики РТ.