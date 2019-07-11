Альметьевск, Татария, 11 июля 2019, 11:41 — REGNUM
В Татарии появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «АлмА», которая разместится сразу на территории трёх районов. Распоряжением кабинета министров РТ, подписанным и. о премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным, заменяющим Алексея Песошина на время отпуска, дан старт разработке планировки территории и проекта межевания ОЭЗ, передаёт ИА REGNUM.
Напомним, проект ОЭЗ был анонсирован весной 2019 года. Предполагается, что она займёт участок площадью 462 га. Он имеет уникальное расположение — он находится на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов. Большая часть надела, а именно 259,3 га, расположено в «нефтяном» Альметьевском районе. В качестве управляющей компании ОЭЗ предлагается созданная на базе ООО «Инновационно-производственного технопарка «Идея-Юго-Восток» УК «Алабуга-2. Нефтехимия». В конце апреля 2019 года министерство экономики республики начало приём заявок от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны «АлмА». Также была сформирована «дорожная карта», все регистрационные вопросы по новой особой зоне планируют решить до конца 2019 года.
«Якорным» резидентом ОЭЗ «АлмА» изначально называли «Татнефть». Это косвенно подтверждается и распоряжением кабинета министров РТ, которое было подписано 6 июля 2019 года.
Контроль за выполнением распоряжения возложили на министерство экономики РТ.