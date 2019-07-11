Сеул, , 11:30 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии 2019 года прямые иностранные инвестиции сократились на 37,3%, до $9,87 млрд.

Известно, что инвестиции Японии в Южную Корею сократились на 38,5%, до $540 млн. Специалисты предполагают, что японские инвестиции сократились по причине подготовки к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Инвестиции из стран Европы сократились на 41,5%, до $2,68 млрд, из Китая — на 86,3%, до $300 млн. Инвестиции из США, напротив, увеличились на 3,1%, до $3,11 млрд.

Известно, что во втором квартале года прямые иностранные инвестиции составили $6,7 млрд, что в два раза больше, чем в первом квартале года.

Кроме того, инвестиции в обрабатывающую промышленность сократились на 57,2%, до $3,09 млрд, в сферу услуг — на 19,7%, до $6,72 млрд, инвестиции в приобретение других компаний (сделки слияния и поглощения — M&A) — на 4,3%, до 42,8 млрд.

Прямые иностранные инвестиции — инвестиции, направленные на длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-получателя в другой стране.