Ставрополь, , 11:24 — REGNUM

Обманутым дольщикам одной из стройкомпаний, работавшей на Ставрополье, вернут деньги, вложенные в так и не полученное жилье. Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь управления по строительному и жилищному надзору Ставропольского края Анастасия Сычёва, сейчас продолжается прием заявок от дольщиков на получение выплаты, сами выплаты обещают произвести в августе — сентябре текущего года.

Поручение выплатить деньги дольщикам ООО «АртСтройТехно», которые вложились в строительство домов по ул. Тюльпановая, 10 (позиция 6, 7) и ул. Города-побратима Безье, 15а (позиция 1−3), но за пять лет так и не получили квартиры, дал ранее губернатор Владимир Владимиров. В общей сложности речь может идти о возврате денег более чем 280 дольщикам.

Приём заявлений от участников долевого строительства уже ведется, рассказала Анастасия Сычёва. Точное число потенциальных получателей в управлении пока не называют, но отмечают: на получение денег могут рассчитывать все участники долевого строительства по ул. Тюльпановая, 10 (позиция 6, 7) и ул. Города-побратима Безье, 15а (позиция 1−3).

В общей сложности из краевого бюджета на выплаты дольщикам выделено 200 млн рублей, выплаты будут зависеть от суммы, вложенной в строительство. Как сообщила Анастасия Сычёва, деньги будут выплачены заявителям уже в августе — сентябре.

О проблемах у застройщика деятельности ООО «АртСтройТехно» стало известно в 2014 году, тогда управлением СК по строительному и жилищному надзору были выявлены грубые нарушения федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Директора компании оштрафовали, компанию обязали вернуть дольщикам 200 млн рублей. В мае 2015 года новая проверка опять выявила нарушения. На тот момент в комплексе многоквартирных домов из семи очередей было реализовано 80% квартир, а готов комплекс был — лишь на 40%. Контрольными и проверяющими органами компания привлекалась к административной ответственности за три года более 100 раз, общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей. Согласно данным экспертизы УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ООО «АртСтройТехно» было заключено 583 договора на сумму свыше 600 млн рублей. В отношении директора предприятия полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. В феврале 2017 года суд признал компанию банкротом, а летом 2018 года часть ее объектов передали ООО СУ «СтройГрад-1». В мае уже этого года СУ «СтройГрад-1» получило разрешения на строительство незавершенных объектов по ул. Тюльпановая, 10 (позиция 3−5). Однако несколько объектов (по ул. Тюльпановая, 10 (позиция 6−7) и по ул. Города-побратима Безье, 15А (позиция 1−3)) передать новому застройщику не удалось — из-за перехода строительной отрасли на проектное финансирование с 1 июля 2019 года. В связи с этим было принято решение вернуть деньги дольщикам.