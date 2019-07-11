Пекин, , 11:22 — REGNUM

Китай готовится стать крупнейшим в мире рынком телевизоров на органических светодиодах (OLED) ближайшие два-три года, сообщает 11 июля газета China Daily.

По мнению инсайдеров, растущее число обеспеченных потребителей Китая хотят премиальных телевизоров с превосходным качеством картинки и углом обзора.

Цены на OLED-телевизоры при этом продолжат снижение в ближайшие два года, а продажи возрастут до 380 тыс. единиц в 2019 году и до 800 тыс. единиц в 202 году, полагает президент пекинского консалтингового агентства All View Cloud, специализирующегося на бытовой технике.

В 2018 году продажи телевизоров в Китае достигли 47,74 млн единиц по всей стране, что на 0,5% выше, чем в 2017 году. Однако доход от продаж составил всего 149 млрд юаней (около $21,7 млрд), что на 8,6% ниже, чем годом ранее.

Согласно имеющимся данным, мировые отгрузки OLED-телевизоров достигли 2,4 млрд единиц в 2018 году, что на 69,4% выше, чем в 2017 году.

Отметим, что технология OLED или органических светодиодов является относительно новой и находится на передовой современного развития дисплеев.

Она обладает низким временем отклика, широкими углами обзора, а также высокой контрастностью изображения. В то же время, OLED-телевизоры намного тоньше и могут изгибаться, в отличие от обычных жидкокристаллических панелей.