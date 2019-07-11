Магас, , 11:16 — REGNUM

Население Ингушетии накопило долгов за потребленную электроэнергию на сумму 1,7 млрд рублей. Еще 611 млн рублей задолжали предприятия ЖКХ. Таким образом, суммарный долг республики составляет в настоящее время 2,86 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 11 июля в компании «Россети Северный Кавказ».

Руководство компании отмечает, что из-за большой задолженности нет возможности проводить ремонтные работы и модернизацию систем электроснабжения в республике в нужном объеме.

«Именно поэтому предприятие занимает принципиальную позицию в этом вопросе — работа по борьбе с неплатежами будет усиливаться, а принимаемые меры — ужесточаться», — заявил директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

Он также подчеркнул, что энергетики действуют в интересах абонентов, которые не имеют долгов за свет и «не должны страдать от недобросовестных действий должников».

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Напомним, для Ингушетии проблема неплатежей не нова. О больших долгах этой республики за свет и газ говорится уже не один год. В ряде населенных пунктов уровень оплаты за электроэнергию не превышает 20%. Также Ингушетия входит в пятерку субъектов РФ, население которых накопило самые большие долги за газ — на начало 2019 года их сумма составляла 1,131 млрд рублей.

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