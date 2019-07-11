Чебоксары, 11 июля 2019, 11:09 — REGNUM
Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление ЗАО «Холдинговая компания «Голицын» (ХК «Голицын») о признании компании банкротом, введя наблюдение. Кредиторская задолженность предприятия составляет почти 121,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Компания выступала генеральным подрядчиком ледового дворца в Чебоксарах, строительство которого сопровождалось скандалами и судебными исками — в 2017 году подрядчику удалось взыскать черед суд с минспорта Чувашии более 311 млн рублей долга.
Заявление ЗАО «Холдинговая компания «Голицын» о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Чувашии 15 марта 2019 года.
Представитель ФНС России не возражала против удовлетворения заявления, отметив, что задолженность по обязательным платежам составляет 52 479 265,10 рублей.
В судебном документе приводятся данные бухгалтерского баланса за 2018 год, согласно которому у должника имеется имущество в виде основных средств на 17 686 тыс. рублей, запасов на 3 890 тыс. рублей, нераспределенной прибыли на 28 113 тыс. рублей. Заемные средства составляют 119 758 тыс. рублей.
4 июля Арбитражный суд Чувашии признал заявление общества обоснованным и вынес решение о введении процедуры банкротства — наблюдения. Судебное заседание назначено на 11 ноября 2019 года.
Отметим, что компания «Голицын» выступала генеральным подрядчиком строительства ледового дворца «Чебоксары Арена» в столице Чувашии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ледовый дворец рассчитан на 7,5 тыс. посадочных мест и обошёлся в 1,6 млрд рублей, в том числе республика взяла 690 млн рублей кредитных средств. Объект был запущен летом 2015 года — с четвёртой официально заявленной попытки.
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Строительство сопровождалось скандалами и судебными исками. Напомним, в 2016 году на встрече со строителями премьер-министр республики Иван Моторин особо остановился на «наиболее крупном инвестиционном проекте, который реализовывался в последнее время, — это Ледовый дворец». Он отметил, что привлекалось два проектных института, в ходе самого проектирования в проект вносились «сотни изменений, проводились две экспертизы», а в «конечном счёте экспертизу конструктива мы получили, а ценовую экспертизу фактически устанавливает суд, потому что мы её в конечном счёте не получили».
Решением Арбитражного суда Чувашии
По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «ХК «Голицын» зарегистрировано 14 августа 2002 года в городе Краснознаменске Московской области, ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашии внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2002 года. В числе учредителей указан Алексей Коротков, он же является генеральным директором общества. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий, в числе дополнительных указано 14 видов деятельности.