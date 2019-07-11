Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM

Согласно информации, предоставленной банками Индии, с 2008—2009 ф. г. по настоящее время в стране было зафиксировано 44 016 случаев хищения денег. Общая сумма потерь от этих финансовых преступлений составляет примерно 1,8 трлн рупий (27 млрд долларов). Наибольшее количество (4228 случаев) было зафиксировано за 2017−2018 ф. г.

Тем не менее по объему хищения денег лидирует 2016−2017 ф. г., когда их общая сумма составила 259 млрд рупий (примерно 3,77 млрд долларов). В то же время в 2018—2019 ф. г. банками и финансовыми учреждениями было зафиксировано 2836 случаев таких финансовых преступлений.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», за последние годы правительство предпринимало комплексные меры по сокращению случаев мошенничества в банках. Эти меры включают проверку счетов, превышающих сумму в 500 млн рупий (примерно 7,29 млн долларов).

Кроме того, в 2018 году правительство приняло закон об экономических правонарушениях, который призван устранить практику уклонения от индийского законодательства в сфере финансовых преступлений. Этот закон предусматривает арест имущества беглого экономического преступника.