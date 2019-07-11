Шанхай, Китай, , 10:57 — REGNUM

Первая партия говядины из Панамы с момента заключения дипломатических отношений между странами поступила на китайский рынок, сообщили в таможне Шанхая, передает агентство Синьхуа.

Партия ввезенной в Китай говядины весом 23 тонны стала частью нового соглашения о двусторонней торговле, которое было заключено между двумя странами. Говядина покинула Панаму 22 июня и добиралась до Китая по морю.

Отметим, что нынешняя партия говядины является второй экспортной поставкой в Китай из Панамы с момента заключения дипломатических отношений между странами 13 июня 2017 года.