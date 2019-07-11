Нью-Дели, , 13:10 — REGNUM

Официальный представитель японской компании SoftBank заявил о планах инвестировать в экономику Индии от 2 до 4 млрд долларов. Согласно заявлению, компания планирует вложить данную сумму преимущественно в сферу финансовых услуг к 2021 году. Сообщается, что инвестиции в Индию являются во многом уникальными, так как корпорация обычно предпочитает вкладывать в такие сферы, как интернет и высокотехнологичный бизнес.

Раджив Мисра, директор и исполнительный вице-президент Soft-Bank Group Corp в Индии, также заявил о планах по созданию более 20 совместных предприятий в стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», помимо существующего фонда, в настоящее время компания также планирует создать новый инвестиционный фонд, через который и будут осуществляться вложения в индийскую экономику.

Стоит отметить, что существующий SoftBank Vision Fund (SVF) имеет общий капитал в 100 млрд. долларов и является крупнейшим объединением частного капитала в мире.