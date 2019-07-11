Кейптаун, , 11:13 — REGNUM

Южноафриканское подразделение сталелитейной компании ArcelorMittal планирует сократить более 2000 рабочих на одном из заводов, сообщает информационное агентство Reuters.

Руководство ArcelorMittal South Africa долгое время жаловалось на дешевый импорт, который влияет на их продажи.

По словам представителей компании, высокие затраты на электроэнергию, железнодорожные и портовые перевозки, а также на сырье ухудшили положение завода.

В 2018 году в южноафриканском подразделении ArcelorMittal работало около 8850 человек, согласно годовому отчету компании.