Брянск, , 10:49 — REGNUM

46 брянцев получили заработную плату после того, как судебные приставы наложили арест на оборудование организации-должника. Сумма задолженности превысила более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительные производства о взыскании крупной задолженности по заработной плате находились в Унечском районном отделе УФССП России по Брянской области. Строительная организация не выплачивала зарплату 46 своим сотрудникам.

«Рассмотрев требования прокуратуры Унечского района, суд принял решение о взыскании с организации денежных средств в пользу заявителя», — уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП.

После вынесения судебного решения приставы наложили арест на оборудование компании. Руководство предприятия сразу нашло необходимые средства и выплатило долги перед своими сотрудниками в полном объёме.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, по данным за 2018 год, у брянских приставов находилось 2 тыс. 587 исполнительных производств по невыплате заработной платы на общую сумму 168,817 млн руб. Всего взыскали с должников 44,522 млн руб.