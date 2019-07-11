Пекин, 11 июля 2019, 10:40 — REGNUM
Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился относительно доллара США на 179 базисных пунктов, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.
Курс китайской валюты поднялся до отметки 6,8677 юаня за доллар США, опубликовала информацию Китайская биржа торговли иностранными валютами.
Отметим, что 8 июля китайская валюта, ослабнув на 184 базисных пункта, опустилась до отметки 6,8881 юаня за доллар США.
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