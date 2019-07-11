История вопроса

Ежедневная информация по актуальным курсам валют на основании данных Московской биржи, прогнозы и данные Центробанка России, сведения от регуляторов других стран. Комментарии экспертов и прогнозы специалистов в сфере экономики и управления финансами о том, что происходит и может произойти с основными мировыми валютами.