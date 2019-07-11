Красноярск, , 10:40 — REGNUM

Красноярская подземка может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

По данным пресс-службы, губернатор Александр Усс провёл совещание с членами краевого правительства по вопросам строительства метрополитена в Красноярске — городе-миллионнике.

Губернатор Красноярского края Александр Усс «Перед нами стоит стратегическая задача по возобновлению строительства метро и актуализации всей транспортной схемы Красноярска. Это позволит не только решить транспортные проблемы в городе, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду».

По словам главы краевого минтранса Константина Димитрова, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) утвердило техническое задание на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена. Сейчас готовятся документы для проведения аукциона.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края «Такая корректировка необходима, поскольку прежние данные геологоразведки устарели, как и технологические подходы к строительству метро».

Уточняется, что техническое задание сформировано на основании концепции красноярского метро, которую Усс в марте 2019 года обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства проект одобрил, подчеркнули в пресс-службе.

Предусмотрено строительство линии метро из девяти станций протяженностью 12,6 км. Учтена недостроенная инфраструктура первой очереди подземки — пять станций и линия 8,2 км. Ведущие российские предприятия-метропроектировщики поддержали документ.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края «В концепции учтены современные тренды метростроительства: сокращение длины станций практически вдвое, уменьшение количества вагонов в составах с пяти до трёх, усовершенствованные технологии управления движением. Красноярское метро может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением».

Димитров отметил, что в России такого метро ещё нет, «однако эти подходы широко используются в мировой практике».

Компания-проектировщик должна провести геологические изыскания на всех станциях до конца 2019 года. Необходимо сделать технико-экономическое обоснование на всю линию и предложить принципиальное решение по способу прокладки.

Губернатор подчеркнул, что есть возможность сделать наземное скоростное метро либо «классически провести ветку под землей».

Губернатор Красноярского края Александр Усс "Проектировщик должен предложить нам целесообразный вариант исходя из эффективности, экономичности, применения новых технологий».

Усс поручил главе минтранса окончательно определиться со способом прокладки линии метро к лету 2020 года. Следующий этап — проектирование первых пяти станций и подготовка проектно-сметной документации для их строительства. Линию метро планируют связать с трамвайной сетью и городской электричкой.

Разработан проект развития городского общественного транспорта Красноярска, предусматривающий полную реорганизацию всей транспортной системы и «смещение приоритетов от автобусов в сторону экологичных и современных трамваев».

Александр Усс поручил министерству транспорта к лету 2020 года запустить скоростной трамвай в Красноярске по маршруту КрасТЭЦ — Предмостная площадь — ул. Матросова. Пут менять не придётся, так как, по словам министра, рельсовая колея на данном маршруте подходит современным трамваям.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров «Сегодня скорость движения трамвая с учётом остановок в среднем составляет 12−17 километров в час. Наша задача увеличить её не менее чем в два раза и довести до возможных 40 километров в час».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект красноярского метро был заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство вложено порядка 12 млрд рублей. Ежегодно содержание метрополитена съедает десятки миллионов рублей. В марте 2019 года в рамках Красноярского экономического форума Александр Усс заявил, что стоимость проекта по постройке метрополитена с учётом беспилотной части составит порядка 65 млрд рублей.

Читайте также: Встреча Путина с Уссом: «Большая интрига» по поводу красноярского метро

В январе 2019 года правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска. Для краевого центра предусмотрен отдельный блок мероприятий по снижению выбросов от транспорта — в том числе за счёт реализации проекта строительства подземки.

Читайте ранее в этом сюжете: Несуществующее метро в Красноярске «разрослось» до девяти станций