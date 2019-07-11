Киев, , 10:36 — REGNUM

Деловая делегация из четырех компаний провинции Шаньси на севере Китая и Банка Китая завершила 10 июля четырехдневный визит на Украину, посвященный вопросам сотрудничества между странами в сельскохозяйственном секторе, сообщат агентство Синьхуа.

За время визит делегация посетила сельскохозяйственные фермы в Одесской области на юге Украины, а также провела ряд встреч с местными сельскохозяйственными представителями, включая заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Елену Ковалеву.

Китайская делегация высоко оценила уже существующие сотрудничество между двумя странами, а также подчеркнула надежду, что провинция Шаньси сможет и дальше укреплять сотрудничество с Украиной в сельскохозяйственном секторе.

«Наш визит преследует три цели: прежде всего — изучить и понять продовольственную и сельскохозяйственную политику Украину, во-вторых, найти возможности для сотрудничества и в-третьих — наладить взаимное сотрудничество в этой сфере», — заявил председатель компании Sunfood Corporation Ван Дунфэн.

Отметим, что Китай пытается наладить сотрудничество с Украиной в сфере аграрной продукции уже достаточно давно. В августе 2017 года стало известно о двусторонних переговорах между странами, касающихся возможности импорта Китаем украинской сельхозпродукции.

Читайте также: КНР готова наращивать импорт аграрной продукции из Украины