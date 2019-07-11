Исламабад, , 11:09 — REGNUM

10 июля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новый доклад о состоянии пакистанской экономики, выдвинув новые предложения для борьбы с кризисом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, эксперты МВФ отметили, что для улучшения состояния экономики Пакистан должен изыскать дополнительно 25 миллиардов долларов кредитами или увеличить доходы бюджета. В докладе МВФ также выдвигаются новые предложения по борьбе с кризисом: Исламабад должен последовательно увеличивать цены на электричество, отказавшись от льгот. Кроме того, Пакистану следует постепенно улучшать собираемость налогов, доведя их долю в ВВП страны с 4 до 5%.

Напомним, что 3 июля совет управляющих МВФ одобрил участие Пакистана в кредитной программе, рассчитанной на 39 месяцев, в рамках которой страна получит 6 миллиардов долларов. Ожидается, что ежегодно Исламабад сможет рассчитывать на 2 миллиарда долларов, что, по мнению экспертов, поможет стабилизировать находящуюся в кризисе экономику. Пакистан был вынужден согласиться на ряд требований МВФ, в частности, сократить социальные расходы и «заморозить» военный бюджет. Дефицит бюджета страны по соглашению с МВФ не должен превышать 0,6% ВВП, исключая обслуживая задолженности.