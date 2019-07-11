Нью-Дели, , 11:40 — REGNUM

Международное агентство возобновляемой энергии (IRENA) объявило о том, что Индия — страна с самой низкой стоимостью производства солнечной электроэнергии.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран» со ссылкой на Всемирный экономический форум, Индия обошла Китай по дешевизне производства солнечной энергии. По данным IRENA, в 2018 году стоимость установки одной солнечной батареи в Индии упала на 27%, что и позволило Индии стать 19 (самая дешевая энергия) в рейтинге общей стоимости выработки.

Несмотря на то, что львиную долю солнечных батарей Индия импортирует из Китая, стоимость земли для размещения панелей, а также наемного труда для установки значительно ниже, чем в Поднебесной. Как сообщил Всемирный экономический форум, самая высокая стоимость выработки солнечной электроэнергии — в Канаде, России и Японии.