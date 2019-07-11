Ярославль, , 10:16 — REGNUM

Сколько должна стоить горячая вода в микрорайоне «Сокол» в Ярославле? Споры об этом ведутся сейчас в судах. От их завершения зависит и то, сколько будут жители района платить за горячую воду, и то, будет ли эта вода бесперебойно поступать в дома жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол»

Как водится, проблемы для энергетиков и коммунальщиков создали власти в ходе бесконечной реформы ЖКХ. В 2015 году правительство России решило, что плата за горячую воду должна состоять из двух частей. Одна часть — это объем потребляемой жителями воды. К ней должна добавляться стоимость нагрева этой воды. Такой тариф назвали «двухкомпонентным».

Если цена холодной воды для домов с приборами учета понятна, то с стоимостью нагрева не все так очевидно. Правительство России обязало определить эту стоимость власти регионов в срок до 2020 года. Ярославские власти решили не торопиться и определили норматив именно с этой даты — с 1 января 2020 года.

В переходный период было предложено использовать некий «показатель расхода тепловой энергии на производство 1 кубометра горячей воды». Однако этого показателя оказалось недостаточно для новых домов, в которых горячая вода и отопление идет по разным системам, и где полотенцесушители питаются от системы горячего водоснабжения.

В микрорайоне «Сокол» дома новые. Уже при их строительстве были установлены общедомовые приборы учета, в том числе на горячую воду. И до 2015 года, и после этой даты поставщик тепла и горячей воды котельная «АДС» производила расчет потребленной домами горячей воды именно по показаниям общедомовых приборов — сколько фактически потрачено воды жителями и сколько теплоэнергии было потрачено для ее нагрева.

Казалось бы, ситуация вполне справедлива. Сколько потребили — столько заплатили. Но особенности «переходного периода» привели к тому, что в стране начались судебные тяжбы, которые дошли до Верховного суда. И Верховный суд определил, что нужно платить за подогрев воды не по факту, а по нормативу. Который в Ярославской области то ли определен, то ли не определен.

Подала в суд и управляющая компания «ПИК-Комфорт», которая суды выиграла. Суд посчитал, что в переходный период нужно было использовать этот самый «показатель расхода тепловой энергии на производство 1 кубометра горячей воды» или, иначе говоря, норматив — 0,06 гигакалории на один кубометр воды. В случае с домами котельной «АДС» (а также принадлежащего мэрии Ярославля «Яргортеплоэнерго») этих 0,06 гигакалории оказалось недостаточно для того, чтобы поддерживать положенную температуру горячей воды в домах. По факту теплоэнергии требуется на треть больше, чтобы вода не остывала, циркулируя по системе дома и подогревая полотенцесушители.

Иначе говоря, в этой ситуации котельная вынуждена работать себе в убыток. При этом суд уже взыскал с «АДС» по иску «Пик-Комфорта» 7,9 млн рублей. Планирует он взыскивать и еще. Кроме того, перейти на новую систему расчетов требует и областной департамент государственного жилищного надзора. И речь уже идет не только о домах «Пик-Комфорта», а о всех остальных, где используется раздельная система и где есть полотенцесушители. В основном это дома Фрунзенского района.

Такое предписание департамент государственного жилищного надзора предъявил, например, по дому на ул. Лескова, 23. «АДС» оспорила его в арбитражном суде Ярославской области. Заседание по этому делу состоится в середине июля.

Дом находится в управлении «Управдома Фрунзенского района». Управляющая компания уже сделала перерасчет по предписанию ДГЖН. В случае, если требование госжилнадзора устоит в суде, «АДС» должна будет сделать перерасчет в счетах, предъявленных ранее Управдому. Такой же перерасчет делает и «Пик-Комфорт».

Казалось бы, жителям от этого только хорошо. Им уменьшат плату за горячую воду. Но у медали есть и другая сторона. Единственная питающая район котельная получит убытки, которые могут подорвать ее финансовое положение. Более того, эти убытки будут только нарастать, что неизбежно скажется на устойчивости системы поставки тепла и горячей воды — не на что будет делать ремонт труб, покупать мазут для резервного питания котельной, начнут расти долги за газ и электричество. Такие примеры, к сожалению, есть.

Пока что власти не торопятся решать эту проблему. В департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов уверяют, что не обязаны регулировать тарифы в «переходный период». А другой областной департамент, госжилнадзора, напротив, требует установить систему расчетов уже по-новому, с учетом судебной практики.

Похоже, сторонам давно пора сесть за стол переговоров и найти приемлемое для всех решение. Ведь, по идее, и чиновники от ЖКХ, и управляющие компании, и котельная должны работать с одной целью — обеспечения жителей качественными коммунальными услугами.

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