Москва, , 10:14 — REGNUM

Рубль 10 июля отреагировал резким взлётом на общее движение доллара вниз на мировом валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Подъём произошел из-за слов главы американской ФРС Дж. Пауэлла о намерении снизить процентную ставку ФРС уже в июле. Пара доллар/рубль опустилась к 63,2 руб.», — отметил эксперт

Ещё одной причиной для этого стало подорожание нефти. Цена барреля Brent поднялась с $65 к $67,35 в ответ на снижение доллара и на резкое уменьшение запасов нефти в США на 9,5 млн баррелей.

«Данные факторы изменили позиционирование движения котировок рубля. На 11 июля наиболее вероятный диапазон колебаний российской валюты — 63 — 63,5 руб./доллар», — считает Гойхман.

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