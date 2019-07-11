Ханой, , 11:31 — REGNUM

На пресс-конференции, которая состоялась в Ханое 9 июля, представители министерства культуры и туризма СРВ заявили, что в 2019 году во Вьетнаме ожидается значительный прирост турпотока.

За первые шесть месяцев 2019 года министерство культуры и туризма СРВ уже достигло весомых результатов. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», за первое полугодие 2019 года количество туристов во Вьетнам выросло на 7,5% и составило 8,5 млн человек. Министерство культуры и туризма Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) ожидает, что всего в 2019 году Вьетнам посетит 18 млн туристов.

Министерство культуры и туризма СРВ принимает необходимые меры для реализации программ, которые направлены на развитие туристической отрасли во Вьетнаме: «Стратегия развития туризма во Вьетнаме до 2030 года» и «Видение развития туризма во Вьетнаме до 2050 года». Реализация программ завершена на 35%.