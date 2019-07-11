Пермь, , 10:08 — REGNUM

В Пермском крае средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2019 года составит 43 234 рубля. Такой норматив утвержден Минстроем РФ и вступит в силу с 16 июля.

Стоит отметить, во II квартале норматив составлял 41 061 рубль. Таким образом показатель увеличили на 2 173 рубля.

Напомним, показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Примечательно, что в III квартале изменения показателей коснулись не всех регионов. Например, для Оренбуржья норматив остался неизменным — на уровне 34 410 рублей, как и во втором квартале 2019 года.

Самая высокая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра, утвержденная Минстроем, — в Татарии (50 165 рублей), самая низкая — в Саратовской области (30 000 рублей)

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