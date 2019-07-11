Магас, , 09:56 — REGNUM

Жители Ингушетии должны пить качественную воду. Проблемы с водоснабжением, особенно с перебоями в подаче воды, нужно решать незамедлительно. Такую задачу 10 июля поставил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов на совещании о мерах по улучшению водоснабжения в регионе.

«Уже в текущем году население должно ощутить результаты повышения качества и доступности питьевой воды, а к 2024 году каждый житель республики должен забыть, что когда-то были проблемы с чистой питьевой водой. Люди должны почувствовать реальные изменения в водоснабжении и качестве воды, причем некоторые — уже сейчас», — заявил руководитель Ингушетии.

Калиматов отметил, что в решении задач, поставленных президентом РФ о качественном повышении уровня жизни народа, водоснабжение — один из серьезнейших вопросов.

«О каком повышении уровня жизни, о каком её качестве мы можем говорить, если во многих наших городах и сёлах нет элементарного — питьевой воды, а та, что есть, порой не очень хорошего качества», — цитирует врио главы его пресс-служба.

Калиматов потребовал предоставить ему заключения лабораторий за последние полгода по качеству питьевой воды. Кроме того, по его поручению будут осуществляться фото‑ и видеофиксация при прокладке водоводов, чтобы не допустить использования старых труб.

«Я буду заставлять их выкапывать и отправлять на экспертизу. Если задержку ввода какого-либо объекта на день по объективным причинам еще можно понять, то плохую воду я не прощу!» — подчеркнул врио главы Ингушетии.

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Напомним, проблемы в водоснабжении населения Ингушетии ранее поднимало региональное отделение ОНФ. Активисты приводили данные, предоставленные по результатам исследования Роспотребнадзора, о том, что по химическим показателям не соответствуют нормам 17,9% проб, а по бактериологическим признакам — 23,2%.