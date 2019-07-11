Москва, , 10:08 — REGNUM

Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к известию об увеличении среднего чека жителей России при походе в магазин. Комментируя исследование холдинга «Ромир» в своём канале, он отметил:

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Никита Кричевский «В июне средний чек в магазине вырос с майских 553 рублей до 556 рублей. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил 2,4%. Прорыв! Правда, официальная инфляция, не учитывающая рост цен на молоко, мясо, картошку, капусту, ЖКХ, бензин, составила 4,7%, так что реальное потребление снова в минусе. Но это не страшно: главное — позитив, нуждающийся в закреплении. И здесь рост цен окажет неоценимую помощь. Деваться-то нам некуда».

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Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщило, что средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей. Тогда как майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля.