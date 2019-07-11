Москва, , 09:54 — REGNUM

Очевидно, что президента России Владимира Путина явно очень заботит состояние экономики страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Глава государства всё больше вмешивается в оперативное управление правительством. Создается впечатление, что он явно недоволен текущим положением дел», — отметил политолог.

Даже риторика Путина говорит об этом — «хватит принюхиваться». Привлечение к совещанию экономических субъектов тоже выглядит, как попытка ускорить работу по нацпроектам.

«Поэтому многие сходятся во мнении, что через непродолжительное время могут последовать и кадровым решениям, если президент России не увидит скорых перемен в экономике», — полагает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент РФ Владимир Путин призвал активно развивать в России высокие технологии в экономике, а не «принюхиваться» к этой теме.

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