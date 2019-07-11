Москва, 11 июля 2019, 09:54 — REGNUM
Очевидно, что президента России Владимира Путина явно очень заботит состояние экономики страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Даже риторика Путина говорит об этом — «хватит принюхиваться». Привлечение к совещанию экономических субъектов тоже выглядит, как попытка ускорить работу по нацпроектам.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент РФ Владимир Путин призвал активно развивать в России высокие технологии в экономике, а не «принюхиваться» к этой теме.
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