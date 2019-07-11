Сеул, , 09:57 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Sam Kwang Glass подписала контракт на поставку своей продукции с представителями американской компанией Sam's Club. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость экспортного контракта оценивается в 9 млрд.

Sam's Club — сеть центров оптовой и мелкооптовой торговли, управляемых Wal-Mart Stores. В общей сложности компания владеет 862 магазинами в США, Мексике, Бразилии и Китае.

Известно, что с августа 2017 года продукция южнокорейской компании появилась в 660 магазинах Sam's Club, а к 2018 году продажи компании увеличились до 10,9 млрд вон (~$9,3 млн).

«В Северной Америке по прежнему растет спрос на изделия из стекла. Именно по этой причине мы увеличиваем свою долю на рынке США», — сообщили представители компании.