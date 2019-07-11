Душанбе, , 09:49 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года в Таджикистане произвели строительные материалы на общую сумму 1,2 млрд сомони ($132 млн), что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

За отчетный период в Таджикистане произведено 1,9 млн тонн цемента и других видов строительных материалов. За полгода предприятия республики экспортировали 745 тыс. тонн цемента на сумму $33,7 млн. Объем импорта строительных материалов в январе-июне 2019 года составил $20,8 млн, экспорта — $33,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем экспорта строительной продукции из Таджикистана составил $28 млн. Почти весь объем экспорта приходится на цемент, который поставляется в Узбекистан, Афганистан и Киргизию.

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