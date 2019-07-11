Махачкала, , 09:37 — REGNUM

Минсвязи России объявило тендер на предоставление доступа к широкополосному интернету для социально значимых объектов Дагестана. В течение трёх лет на развитие современной электронной связи из федерального бюджета будет направлено более 2,7 млрд рублей, сообщает сайт RosTender.info.

Скоростным интернетом обеспечат учреждения образования, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и участковые пункты полиции, органы госвласти и местного самоуправления, а также избирательные комиссии. Предложения от участников тендера принимаются до 22 июля, а 24 июля будет выбран победитель.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года жители Курильских островов получили доступ к скоростному безлимитному интернету благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи с Сахалином. На реализацию проекта было направлено 3,3 млрд рублей, из которых 2,7 млрд — средства из федерального бюджета. Общая протяженность линии связи составила около 815 км.

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