Москва, , 09:34 — REGNUM

Крупные российские банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк — настаивают на увеличении минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами до 1% вместо предложенных ЦБ РФ 0,4%, сообщает 11 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рабочей группы по СБП.

Так, банки не согласны с предложением ЦБ ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции.

«Представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе», — сообщил один из участников рабочей группы, добавив, что Центробанк «вынужден учитывать их мнение», поскольку речь идет о крупных игроках.

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Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей начала работать в России с 28 января 2019 года. Преимущество новой системы в том, что она позволит оперативно переводить средства со счета в одном банке на счет в другой, при условии, что оба кредитных учреждения присоединились к СБП.

При расчетах через систему быстрых платежей банкам не придется устанавливать комиссию или размер ее будет символическим, ранее ЦБ предложил ввести комиссию в размере 0,4%.

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