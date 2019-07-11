Сеул, , 09:30 — REGNUM

В 2018 году число технических барьеров в торговле во всем мире достигло рекордного показателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году число технических барьеров в 86 странах мира составило 3065 случаев.

Число технических барьеров в 2005 году составило 897 случаев, в 2015 году — 1977 случаев, в 2017 году — 2580 случаев, в 2018 году — 3065 случаев.

Известно, что в 2018 году Япония увеличила число технических барьеров в торговле на 27,8%, до 46 случаев. Число технических барьеров Южной Кореи составило 64 случая, Китая — 65 случаев.

Кроме того, около 83% технических барьеров в торговле в мире приходится на развивающиеся страны.

В 2018 году в число технических барьеров Уганды составило 413 случаев, США — 276 случаев, Кении — 173 случаев, Бразилии — 156 случаев, Мексики — 153 случая.

Известно, что 35,1% барьеров пришлось на пищевые и фармацевтические товары, 17,7% — на керамику и химию, 9,2% — на электрические и электронные товары, 8,1% — на товары для дома.

Технические барьеры в торговле — это препятствия для внешней торговли, возникающие вследствие применения национальных промышленных стандартов, систем измерения и инспекции качества товаров, требований техники безопасности, правил упаковки и маркировки товаров, санитарно-ветеринарных норм и некоторых административных формальностей.