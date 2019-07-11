Кемерово, , 09:33 — REGNUM

Кемеровская область оказалась в числе лидеров в России по росту цен на квартиры в новостройках. Такие данные приводит портал «Авито Недвижимость» в своём отчёте.

Так, за минувший год в Кузбассе стоимость квадратного метра в новостройке в среднем выросла почти на 23%, что в два раза выше, чем в среднем по России. В реальном выражении цена почти достигла 40 тыс. рублей. Это второй показатель по России — быстрее цены растут лишь в Амурской области, где те же показатели составили 31,7% или 65 тыс. рублей.

На третьем месте расположился Камчатский край, где средняя цена квадрата выросла на 18,6%, достигнув 86 тыс. рублей. Далее следуют Татария с показателями в 18,6% и 56,5 тыс. рублей соответственно, и Калужская область (на 14,5%, до 56 183 рублей).

По абсолютным цифрам стоимости квадратного метра жилья безусловным лидером остаётся Москва (231,5 тыс. рублей). Далее идут города на Черноморском побережье — Ялта (127,8 тыс., +15,8%) и Сочи (120,5 тыс. рублей, +18%).

Напротив, дешевле всего квартиры обойдутся покупателям в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Челябинской области и Дагестане. Там цена квадратного метра в новостройках составляет около 30−32 тыс. рублей.

Между тем в России растёт также цена за аренду квартир. Как сообщало ИА REGNUMв апреле 2019 года, в среднем аренда однокомнатной квартиры в России стоит 15,8 тыс. рублей в месяц, что на 4% больше, чем в апреле прошлого года.

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