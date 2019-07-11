Москва, , 09:16 — REGNUM

Австрийская компания OMV выразила желание стать партнером «Газпром нефти» в новом проекте по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в интервью РБК рассказал глава OMV Райнер Зеле.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры, при этом «чем скорее будет принято решение, тем лучше». Однако, отметил он, его «команда должна опуститься на 3500 метром в недра и понять, вообще, что там происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что российская часть Арктики играет центральную роль в части доступа как к европейским, так и к азиатским рынкам углеводородов. Ее огромные запасы обеспечат развитие нефтегазовой отрасли и загрузку Севморпути.

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