Душанбе, , 09:19 — REGNUM

Стоимость электроэнергии для населения в Таджикистане вырастет с 1 сентября на 17%, сообщает 11 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Согласно документу, тариф на электроэнергию повысится с 19,37 дирама (1,3 рубля) до 22,66 дирама (1,52 рубля) за 1 кВт∙ч. Отмечается, что стоимость повысится для всех потребителей, за исключением алюминиевого завода.

Новый тариф для промышленных и непромышленных предприятий составит 55,14 дирама (3,71 рубля), для потребителей бюджетной сферы — 22,66 дирама (1,52 рубля), для Таджикистанского алюминиевого завода — 7,2 дирама (4,84 рубля) в летний период и 11,8 дирама (0,79 рубля) в зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана составила $26,3 млн, что на 52,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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