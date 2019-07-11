Махачкала, , 09:03 — REGNUM

Комплексная модернизация ожидает Чиркейскую ГЭС — крупнейшую гидроэлектростанцию в Дагестане и на всем Северном Кавказе. В результате обновления мощность станции возрастёт с 1000 до 1100 МВт. К модернизации уже приступило ПАО «РусГидро», сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе компании.

Планируется замена большей части оборудования ГЭС: гидротурбин, генераторов, силовых трансформаторов и распределительных устройств, а также реконструкция гидротехнических сооружений. Модернизация будет производиться поэтапно, вплоть до 2027 года, без остановки работы станции и ограничения энергоснабжения потребителей.

«Станция введена в эксплуатацию в 1974 году, ее оборудование отработало более 40 лет, устарело и достигло высокой степени износа. Многофакторное обследование показало необходимость масштабной модернизации Чиркейской ГЭС», — пояснили в «РусГидро».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Махачкале состоялась встреча главы Дагестана Владимира Васильева и генерального директора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова. Во время диалога было отмечено, что на реконструкцию Чиркейской ГЭС будет инвестировано более 10 млрд рублей. Шульгинов тогда подчеркнул, что модернизация приведёт не только к повышению надежности энергоснабжения в Дагестане, но и к последующему росту налоговых поступлений в бюджет.

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