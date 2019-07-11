Сеул, , 09:08 — REGNUM

Южнокорейская машиностроительная компания Samsung Heavy Industries получила заказ на строительство двух нефтяных танкеров типа Seawaymax от судоходной компании Панамы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, судна будут доставлены судовладельцам в марте 2021 года.

Термин «Seawaymax» относится к размерам судов, которые позволяют им проходить через канал Святого Лаврентия — название водного пути от Монреаля до озера Эри, включая канал Уэлленда и водный путь по Великим озерам из Атлантического океана в Великие озера в Северной Америке.

Известно, что данные судна будут оснащены системой обработки балластных вод и системой избирательного каталитического восстановления для очистки выхлопных газов от серы и диоксида углерода.

«Мы предполагаем, что спрос на судна продолжит расти, поскольку Международная морская организация ужесточила экологические требования», — сообщили представители компании.

В первой половине года южнокорейская компания получила заказы на строительство 16 судов (включая данный контракт) на общую сумму $3,3 млрд.