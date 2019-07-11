Чимкент, Казахстан, , 08:49 — REGNUM

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил акиму (главе) Чимкента Габидулле Абдрахимову принять меры по реализации комплексного плана развития города до 2023 года, передает телеканал «Хабар 24».

Во время своей рабочей поездки в Чимкент премьер-министр поручил активизировать работу с бизнесом по привлечению инвестиций, а также диверсифицировать экономику региона и увеличить объем выпускаемой продукции.

Отметим, в комплексном плане развития Чимкента до 2030 года заложен целевой показатель — валовый региональный продукт к 2023 году должен составить 3,5 трлн тенге ($9,1 млрд). В 2018 году ВРП региона составил около 2 трлн тенге ($5,2 млрд).

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